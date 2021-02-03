Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости". Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в завлении.

Попавшие под санкции СНБО каналы призвали Зеленского "заняться делом, а не тем, чем вы занимаетесь".

"Если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся", подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".