В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 365 зарегистрированных политических партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"В течение 2020 года территориальными органами Министерства юстиции Украины зарегистрированы 4285 общественных объединений, проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3672 общественных объединений и зарегистрированы 14 всеукраинских общественных организаций. Также за отчетный период Министерством юстиции Украины проведена государственная регистрация создания 16 политических партий (по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе) и проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 228 политических партий", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что развитие сети структурных образований политических партий в регионах - это "долгосрочная стратегия политических партий для наращивания и сохранения электоральной поддержки", а также - "своеобразная "заявка" на долгосрочное присутствие в регионе и способ быть ближе к проблемам и запросам граждан на местах".

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В частности, сообщается, что в 2020 году территориальными органами Минюста зарегистрированы 1185 структурных образований политических партий и проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3494 структурных образований политических партий.

"Целесообразно указать, что рост показателей зарегистрированных структурных образований политических партий на местах, в первую очередь, объясняется проведением местных выборов, а именно выборов депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что не теряют своей актуальности и печатные средства массовой информации.

Так, по данным Минюста, в 2020 году зарегистрированы 247 печатных средств массовой информации местной сферы распространения, 390 печатных средств массовой информации общегосударственной, региональной и зарубежной сферы распространения и 108 информационных агентств.

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