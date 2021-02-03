Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ
Об этом сообщили УП члены СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Опрошенные изданием утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека, при этом один из них был в командировке.
"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - заявил он.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".