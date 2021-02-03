Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ

Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Об этом сообщили УП члены СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Опрошенные изданием утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека, при этом один из них был в командировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK

"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - заявил он.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".