Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Ввести санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" - хорошее решение, но не факт, что оно будет выполняться.

Такое мнение в Facebook высказал режиссер, активист и бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Закрыть телепомойки Медведчука - это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинским прихвостнями хоть здесь", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".