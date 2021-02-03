Наемники РФ снова стреляли по беспилотникам миссии ОБСЕ и не пускали наблюдателей на пункты пропуска, - отчет

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе 1 февраля зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 72 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии от 2 февраля.

"СММ зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 4 таких нарушения. Миссия зафиксировала 72 нарушения режима прекращения огня в Луганской области. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи неподконтрольного правительству Голубовского Луганской области огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия.

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"Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Александровского (бывш. Розы Люксембург) Донецкой области, а также в пункте пропуска на границе возле Извариного Луганской области", - заявили в СММ.