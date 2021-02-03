Новости • Закрытие каналов Медведчука

СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

43 637225
СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко
СНБО ввел санкции не только против "112", "NewsOne" и "ZiK", но и компании, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, включая и личный самолет Тараса Козака.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По моим данным, также заблокирована компания, на которую оформлены 7 частных бортов, включая личный самолет Козака. Они не могут взлетать и покидать воздушное пространство Украины", - написал он.

СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп ЕС Гончаренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Myko
    Україна і Московія. Фото для порівняння.
    СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9407
  • Rino Onix
    Ваши слова Байдену в уши.
  • LVA smart
    Оставляйте жалобу на ютубе на каналы "112", "NewsOne" и "ZiK" :

    Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
    https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

    Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости