США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп

Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе представителя Государственного департамента США на информационный запрос "Укринформа".

"Как четко заявив президент Байден, трубопровод "Северный поток-2"- это плохая сделка", - ответили в Госдепартаменте на просьбу прокомментировать публикацию в Западных СМИ о возможности отмены санкций против Nord Stream 2.

Как подчеркнули в американском ведомстве США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", не подрывая коллективную безопасность.

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет иметь место, примем решение о возможности применения санкций", - отметили в Госдепартаменте США.

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Как сообщалось, в понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что американское правительство "просигнализировал" о готовности обсуждать возможное прекращение санкций США против Nord Stream 2. Газета сослалась на американского чиновника, по словам которого, немецкая сторона должна предложить для этого пакет решений по защите энергетической безопасности Европы и интересов Украины.