За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 159 человек;
летальных случаев - 165;
выздоровел - 10 101 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 227 164 человека;
выздоровели - 1 045 473 человека;
летальных случаев - 23 089;
проведено ПЦР-тестов - 6 299 699.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях", - рассказал Степанов.