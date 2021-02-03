За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 165 человек, выявлены 3 285 новых случаев, выздоровел 10 101 человек

По состоянию на среду, 3 февраля, выявлены еще 3 285 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 159 человек;

летальных случаев - 165;

выздоровел - 10 101 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 227 164 человека;

выздоровели - 1 045 473 человека;

летальных случаев - 23 089;

проведено ПЦР-тестов - 6 299 699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях", - рассказал Степанов.









