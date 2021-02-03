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Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров

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Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем, - Федоров
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Федоров заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

"А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые будут принимать различные правительства мира и наше правительство", - объяснил Федоров.

"В зависимости от того, какой сценарий выберет Министерство здравоохранения и как сформирует политику, мы будем уже на это реагировать. Технически мы готовы к любому сценарию. Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" - сделаем", - добавил министр.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    распилим бабки на чём угодно......
    дескреминация по ковидному признаку......
    интересно изобретут ли ковидную вилку - это специальная вилка для людей имеющий ковидный паспорт предназначена для наматывания лапши на уши......
  • Creator Nikdud
    Федоров, ширнись новичк... спутником, сделай себе собачий COVID-паспорт(если понадобится), и ехай_нах(c) пробуй въехать в нормальные страны
  • Сірий
    Народні умільці наклепають тих паспортів вагон. За бабки
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