Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя заявление экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

"Мы связались уже с юристами телеканалов, будем оказывать поддержку консультационную... Будет гражданский раскол между теми, кто поддержал это решение и теми, кто сопротивляется... Это закончится поражением власти" - прокомментировал Андрей Портнов в эфире канала "112" указ президента Владимира Зеленского о санкциях против медиа-холдинга Медведчука.

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Да ладно, да как же это власть может проиграть, если друг и личный адвокат Портнова Олег Татаров является заместителем главы Офиса президента? Только победа!

Какой может быть раскол, если именно по рекомендации Портнова его партнера и друга Павла Вовка и ОАСК защищает Офис президента, если ОП назначила протеже Портнова Алексея Сухачева и.о. главы Государственного бюро расследований? Какой же это раскол - единство крепнет!

Неужели диктатура проявляется в том, что Портнов и его команда продолжают сотрудничество с действующей властью?

Кстати, после остановки телеэфира всех трех каналов аудитория их трансляции в интернете по состоянию на 1.00 составляла суммарно около 12 тысяч зрителей.

По словам ведущих эфира, охрана государственной киностудии имени Довженко, в павильоне которой идет эфир в интернете канала 112, после указа президента закрыла въезд на студию для персонала и гостей "112", - рассказал Бутусов.





Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".