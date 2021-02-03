Статистика YouTube: Суммарная аудитория "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" составляет 16 тыс. человек СКРИНШОТЫ

Количество зрителей телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" совпадает с примерным количеством депутатов сельских советов от ОПЗЖ с их близкими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 8:50 телеканал "112 Украина" на Youtube сейчас смотрят 5 816 человек.

Канал "ZIK" в то же время смотрят - 1 818, а канал "NewsOne" - 8 478 человек.

По состоянию на 2:00 112 канал смотрели 1 431 зритель, NewsOne - 2 594, а ZIK - 3 032.

Так журналист Александр Дония в комментариях на Facebook заявил, что это "примерное количество депутатов сельских советов от ОПЗЖ (4213) с их женами-мужьями".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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