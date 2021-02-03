"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник" - нардеп ОПЗЖ Кива о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK. ВИДЕО (обновлено)

Народный депутат от партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь" Илья Кива, комментируя решение президента Владимира Зеленского относительно блокировки телеканалов "112", NewsOne и ZIK, назвал главу государства "преступником, пытающимся скрыть свои преступления".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник, пытающийся скрыть свои преступления.

Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем!!!" - написал он.

Отвечая на вопрос журналиста "112 канала" о том, в каком, по его мнению, государстве сейчас живет украинский народ, Кива ответил: "Вчера закончился, так и не состоявшийся президент Украины Зеленский, шестой президент Украины. Он был избран народом, но системно нарушая закон он превратился в преступника, который просто заметает следы своих преступлений. И одним из элементов этого позорного факта стало закрытие оппозиционных телеканалов. Тех телеканалов, которые обличали власть в их краже, саботаже, разворовывании государства, нанесении ущерба и нанесении ущерба территориальной целостности страны. Это все было пропитано сегодня. Пропитана наша страна - смертью, голодом, нищетой, войной... Все это сегодня власть пытается скрыть, и поэтому она идет на беспрецедентные шаги. Те шаги, которые окончательно обрывают и прекращают какое-то политическое будущее для этих профанов и аферистов. Они это сделали, они замахнулись на святое - на свободу слову. Ни одна власть в мире, замахнувшаяся на свободу слова, не имела будущего и не имеет настоящего".

Также Кива отметил, что Тарас Козак для него является не просто коллегой, но и другом.

"Козак - гражданин Украины, который имеет права, прописанные ему Конституцией. То, что сегодня происходит в нашей стране, кроме как беспределом, формированием диктатуры слабой, безвольной, непрофессиональной властью, запутавшейся в своих преступлениях, в своей коррупции, ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным. Мы оппозиционные политики, которые системно защищаем интересы украинского народа и украинского государства, стоим поперек горла преступному режиму Зеленского. Мы будем бороться, мы будем потивостоять, мы будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить права и защитить свои жизни, к сожалению в этой стране, уже не осталсь. Попрали все, что только можно попрать. Конституцию, свободу слова, свободу волеизъявления, свободу жить.в этой стране. Все пропитано смертью...Это был брошен вызов и мы этот вызов приняли. Мы и есть народ Украины. Зеленский - преступник, который будет сидеть на скамье подсудимых и будет отвечать за свои преступления, которые он совершил", - сказал он.

Позже Кива добавил, что ОПЗЖ со своими приспешниками будут подавать в суды, будут блокировать административные здания, а также будут выходить на улицы: "Будем делать все, чтобы смести преступный режим Зеленского... Власть перешла черту и стала преступной... Наша задача сегодня - не расползтись по норам".

"Зеленский - это преступник, который подтирается Конституцией, подтирается правами человека. Наложение санкций на гражданина Украины - нарушение Конституции... Никто из членов ОПЗЖ не боится Зеленского", - сказал он, назвав Зеленского и его окружение "жалкими, ничтожными, циничными и бздливыми мышами".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать!

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".