Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

Заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.

По информации из источников ZN.UA в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Во-вторых, заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме: было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

В-третьих, по данным издания, решение о наложении санкций не было молниеносным, как пишет Сергей Лещенко, и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

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В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".