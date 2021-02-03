Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко

ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО.

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Также качать будут через комитет по свободе слова, который возглавляет член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде", - пообещал Шуфрич в эфире Ньюсвана, который после отключения продолжил вещание в ютюбе.

ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков, который не голосовал за санкции против каналов Медведчука", - рассказал Лещенко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".