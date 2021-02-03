Новости • Закрытие каналов Медведчука

Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко

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Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко
ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО.

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Также качать будут через комитет по свободе слова, который возглавляет член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Это будет предметом острейшей дискуссии в Верховной Раде", - пообещал Шуфрич в эфире Ньюсвана, который после отключения продолжил вещание в ютюбе.

ОПЗЖ рассчитывает на то, что их негласно поддержит спикер Разумков, который не голосовал за санкции против каналов Медведчука", - рассказал Лещенко.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Топ комментарии

  • Наглая Морда
    о, попытка переворота, это уже пахнет уголовкой)
  • Рома Маестро
    Как все было на самом деле:
    - Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
    - Потому что у вас в Украине работают пропагандистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
    - Понял Вас, мистер Байден!!!
  • violator
    Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром захватить телеканал "Рада" - может сначала мосты . вокзалы и телеграф . как завещал ваш великий вождь ? Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 1085
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