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"Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия

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"Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия
У фракции "Слуга народа" пока нет позиции относительно введения в действие решения СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить. – ред.)", - сказал он журналистам в среду у здания Верховной Рады.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
  • Роман Бакс
    Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
  • Владимир Николенко 123e1460
    Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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