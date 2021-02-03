"Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия

У фракции "Слуга народа" пока нет позиции относительно введения в действие решения СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить. – ред.)", - сказал он журналистам в среду у здания Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".