СБУ обнаружила на Луганщине два тайника с артснарядами и гранатометными выстрелами. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с военными средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, правоохранители изъяли 47 артиллерийских снарядов, 16 выстрелов для ручного противотанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 и почти 200 единиц патронов различного калибра.

В другом тайнике, который сотрудники СБУ обнаружили в Старобельском районе на окраине поселка Половинкино, под небольшим слоем почвы находилось более 100 единиц гранатометных выстрелов ВОГ-17.

Сейчас проверяется информация о причастности участников незаконных вооруженных формирований к закладке тайников.

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Мероприятия по изъятию средств поражения проводились с привлечением подразделений Вооруженных Сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.







Фото: сайт СБУ