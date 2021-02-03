Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов

Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному лишний раз доказывает, что в России не существует элементарных прав человека: из авторитарного государства она превращается в диктатуру.

Об этом сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой".



По его словам, с приходом "зеленой" власти началось разрушение так тяжело выстроенной антипутинской коалиции. "Одним из опасных признаков этого стало то, что ПАСЕ проголосовала за возвращение всех полномочий российской делегации", - пояснил Турчинов.



Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" отметил, что ситуация с Навальным, которого приговором суда лишили свободы, доказывает, "что Россия не уважает решений Европейского Суда по правам человека, которым все обвинения относительно российского политика были признаны сфальсифицированными".



"Пользуясь этой ситуацией, необходимо немедленно поднять вопрос о прекращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, деятельностью которой они демонстративно пренебрегают", - сказал Турчинов, подчеркнув, что необходимо исходить из наших национальных интересов, продолжая наступление на Россию.



"Необходимо усиливать наступление на Россию на всех фронтах, в частности, на дипломатическом уровне, в международных кругах, в том числе, используя решение российского суда о лишении свободы Навального, невыполнение ими решений ЕСПЧ, нарушения прав человека, продолжение оккупации Крыма и Донбасса. Все это дает основания для прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России", - резюмировал он.