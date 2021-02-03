Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк

Телеканалы пула Виктора Медведчука, попавшие под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда", которая "агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ".

Об этом на своей странице в Facebook советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашнее коллективное решение СНБО по немедленному введению жестких санкций в отношении известного пула телеканалов господина Медведчука - это совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав. В наше время реально ограничить доступ к информации банально невозможно. Хотя, разумеется, предсказуемой истерики с предсказуемыми же штампами "об угрозе невероятно честным телеканалам" достаточно...

... Но нет. Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда. Которая ещё и перешла в ту стадию, где работа – на оккупантов. Потому данные санкции - это только про ту самую справедливость и про соответствующее "наказание безнаказанности". И про попытку возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке. И про институциональное противодействие масштабной пропагандисткой программе, которую тщательно продумала и реализовала одна известная "кумовская группа". Изо дня в день годами данная условная группа активно атаковала ценности суверенного государства, пытаясь доказать его несостоятельность и посеять у нас тотальное разочарование в самих себе. Упорно, а в последнее время агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ. Даже не маскируясь. А зачем маскироваться, если наоборот нужно получить умножение взаимной ненависти? Чёрное, которое елейными голосами называют белым - известная, разумеется, человеческая история...", - написал он.

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Подоляк подчеркнул, что пропаганда, особенно в ее самых циничных лживых формах, всегда порождает только зло: "Ее суть - внутренняя ненависть, расколы, провокации, взаимоуничтожение и самооскорбление. Потому что тогда ты - слабый. Бери и унижай, уничтожай, искореняй, подавляй. Очень простая и действенная тактика гибридных соседей). К чему бы это привело в финале? Риторический вопрос..."

"Наконец, это потрясающая финальная точка в длинном "патриотическом романе", который начался при небезызвестном "патриотическом" президенте П 4-5 лет назад. Именно в его пафосную бытность этот гигантский медийный пузырь набух, набрался сил, упаковался под самое "нехочу" ресурсами и стал супер пропагандистской площадкой для целого ряда политических групп. Вопрос в том, что вчерашние много и пафосно любят орать о своих достижениях, но воли на реальные действия у них никогда не было. Поэтому деоккупации Крыма тихо перестала обсуждаться на глобальных площадках. Поэтому Минские соглашения поставили нас в тяжёлые переговорные позиции. Поэтому же и Медведчук лихо восстал из пепла забвения, быстро нарастил финансовые мышцы и вдруг оказался одним из электоральных лидеров, а "гибридная страна" получила громадный медийный актив для разрушительной партизанской войны внутри нас. И он этим вполне профессионально пользовался, все быстрее погружая страну в депрессию и облегчая задачи захватчикам...", - резюмировал советник Ермака.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".