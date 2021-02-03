Блокирование "112", Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель

Блокирование деятельности телеканалов "112 Украина", "Newsone" и "ZIK" не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, решение принято с целью защиты национальной безопасности, заявляет пресс-секретарь президент Украины Юлия Мендель.

"Блокировка телеканалов так называемого "пула Виктора Медведчука" (председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". - Ред.), которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака (нардеп, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". - Ред.), не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение, по крайней мере, двух точек зрения", - написала Мендель на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что указанные телеканалы превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины.

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"Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности... Призываем вещателей в Украине соблюдать закон, этических правил и журналистских стандартов. Не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны", - заявили в Офисе президента.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".