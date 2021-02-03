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Билецкий рассказал, почему "Мотор Сич" нужно вернуть в государственную собственность

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Билецкий рассказал, почему "Мотор Сич" нужно вернуть в государственную собственность
Украина должна вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич" как важный объект военно-промышленного комплекса, имеющий широкий круг связей на международной арене и способный приносить прибыль в государственный бюджет.

 Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в своем Тelegram-канале.

"Во-первых, мы сохраним одно из четырех предприятий военно-промышленного комплекса нашей страны. Во-вторых, это все-таки наше окно в экономический мир, потому что предприятие сейчас имеет контракты со 100 странами мира. В-третьих, это выгодно, потому что предприятие прибыльное. За 10 месяцев 2020 года, то есть во время коронакризиса, они показали 920 млн грн прибыли. Пусть эта прибыль остается в бюджете Украины", - считает Билецкий.

Также Билецкий заявил, что не разделяет скепсиса относительно государственного управления такими объектами и обратился к примеру государственной компании Temasek, которая является "стержнем сингапурской экономики".

"Если в стране нашлись деньги на "велике крадівництво" Зеленского, 89 млрд грн в 2021 году, неужели мы не можем найти несколько миллиардов гривен для того, чтобы выкупить предприятие, которое сохранит Украине технологии, обеспечит потребности нашей армии и принесет нам прибыль?"  - считает Билецкий.

Как сообщалось ранее, 28 января СНБО наложила санкции на китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич". 31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированное китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но оно было сорвано Службой безопасности Украины.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    чтобы вы понимали ЗА КИТАЕМ СТОИТ РОССИЯ вот и вся ПРАВДА И СУТЬ напрямую Россия купить у нас не может вот и нашли подельников китаезов желторотых сученных.. вы думаете почему нет резкой критики Политбюро Китая главного акционера всей экономики страны там РАСТСРЕЛИВАЮТ и если в тему впишутся США а так оно и будет то тех кто пытается пудрить мосхи просто в Китае расстреляют за коррупцию..взятка то от России там весьма огромна..продавцы от Украины- по сути подельники в терроризме и им прямая дорога в Гуантанамо...они сученные это прекрасно понимают тормозят китаезам не за гроши а за страх собственной жизни..поняли идиоты что взять взятку гарно...а то что взял за предательство то в какую тему вписался продать завод врагу в годы войны это моветон во всех странах и итог один.... стенка и команда пли... потому что это спецоперация продать России через Китай Мотор Сич вывезти оборудование станки чертежи они вывезли один заводик с Донбасса подразделение Мотор Сич станки которые вытачивали детальки для винтов и двигателей МИ собрали за Уралом а оно не работает руки растут из оппы.. ТОМУ РОССИИ КУКИШ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ.....
  • polop
    Там прибыли раньше были по 5 - 7 миллиардов в год в гривне...51% контрольный пакет оставить за Украиной....Хотя бы это нужно сделать....
  • Ned Stark
    Усі великі підприємства аерокосмічної галузі у нас державні - Антонов, Авіант, Південмаш, авіаремонтні заводи. Усі, крім МоторСічі, яку мутно приватизували ще мабуть при Кучмі...
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