Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, Генеральная прокурор Ирина Венедиктова как член Совета нацбезопасности и обороны при президенте Украины проголосовала за введение санкций против народного депутата Тараса Козака.

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Решение было принято после ознакомления с материалами о причастности Козака к финансированию терроризма, предоставленными СНБО Службой безопасности Украины.

Голосование Венедиктовой имеет особое значение. Санкции - это не приговор суда и не определение вины. Это - ограничительная мера.

Сейчас Козак будет оспаривать в суде введение санкций против него. А СБУ придется доказывать обоснованность материалов, предоставленных СНБО.

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Однако если доказательства СБУ являются достаточно весомыми, то следующим шагом должно быть досудебное расследование по Козаку, которое должен проводить Главное следственное управление СБУ под надзором Генеральной прокуратуры. Но Козак защищен депутатской неприкосновенностью. Согласно закону, согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата должна предоставить Генеральная прокурор Ирина Венедиктова", - заявил Бутусов.

Надеемся, что скандал и иск Козака о снятии санкций ускорит следствие СБУ, и следователи можно скорей обратятся к ОГПУ с просьбой привлечь Козака к ответственности.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".