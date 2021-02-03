Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - объяснил Баканов.
Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.
"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил Баканов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".