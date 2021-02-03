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Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности"

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Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности"
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Англоязычное заявление президента появилась в его аккаунте в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

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Зеленский объяснил международным партнерам санкции против 112, NewsOne и ZIK: Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Сьогодні бубочка прям не такий вже й поганий Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности" - Цензор.НЕТ 9780 Пали напалмом кремлевську наволочь!
  • василь лялик
    Я взагалі, ніколи, а тут, прям, здивував!
  • des_104
    так, глядишь, скоро расею агрессором назовёт. или уже?
    вон шо пендель животворящий от Байдена делает.
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