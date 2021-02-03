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Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк

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Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк
Лидер "Народного фронта" отметил, что государственное решение президента Зеленского о закрытии пропагандистских рупоров Кремля заслуживает полной поддержки.


"Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена. Это не средства массовой информации, а средства массового поражения ", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк.

Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. Но тогдашний президент этого не сделал".

"Это не средства массовой информации, а средства массового поражения населения пророссийской ложью, манипуляциями и дезинформацией", - подчеркнул он.

"Надо бороться с российским влиянием дальше, выявляя русскую агентуру в государственных учреждениях, армии, органах безопасности, среди политиков и депутатов. Давайте защищать государство", - отметил Арсений Яценюк.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. ..
    Но тогдашний президент этого не сделал". Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1711
  • Не один из 73%
    Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4112
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    Вот так удар по порохоботам! Что они теперь будут говорить для оправдания своего бога?)
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