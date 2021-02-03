Налоговые поступления в госбюджет продолжают увеличиваться. Прежде всего за счет уплаты НДС с произведенных товаров, - глава ГНС Любченко

Налоговые поступления в государственный бюджет продолжают увеличиваться. Основной составляющей наблюдаемого роста является уплата НДС с произведенных товаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Положительные тенденции наполнения госбюджета, начавшиеся в прошлом году, продолжаются и в 2021-м. В январе налоговая служба существенно перевыполнила определенные индикативные показатели. При этом поступления выросли и по сравнению с прошлым годом. Индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета перевыполнен на 11,4% (плюс 3,4 млрд грн). По сравнению с прошлым годом поступления выросли в 1,5 раза (10,9 млрд грн). При индикативе 29,9 млрд грн фактические поступления составили 33,3 млрд грн", – рассказал собеседник.

По его информации, отмечается рост поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость.

"Основной составляющей наблюдаемого роста являются поступления от НДС с произведенных товаров. В январе 2021 года поступления этого налога выросли в 2,4 раза по сравнению с январем прошлого года. Индикативные показатели перевыполнены на 21,7%. Увеличение поступлений является результатом начатой в мае 2020 года эффективной работы по выявлению схем уклонения от налогообложения, в частности схем злоупотреблений с НДС, что позволило расширить рынок для работы легального бизнеса. И благодаря росту поступлений по НДС налоговая возвращает накопленные на начало этого года невозвращенные суммы налога. Все суммы налога, заявленные к возвращению, возмещаются вовремя и в полном объеме", – подчеркнул Любченко.

Он отметил, что за прошлый год удалось значительно уменьшить налоговый долг в государственный бюджет.

"Стоит отметить, что принципиальной позицией ГНС является обеспечение поступлений в бюджет без уплаты налогов наперед, за счет улучшения администрирования налогов и развития электронных сервисов, что, в свою очередь, является шагом к росту добровольной уплаты налогов. Благодаря эффективному сотрудничеству налоговиков и плательщиков за 2020 год удалось уменьшить налоговый долг в государственный бюджет на 21,9 млрд грн. По состоянию на 1 января 2021 года он сократился до 82,2 млрд грн", – сказал глава налоговой службы.

По его мнению, рекордные темпы роста налоговых поступлений произошли за счет детенизации.

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"Тенденции дальнейшего увеличения поступлений в 2021 году преимущественно будут зависеть от того, оправдаются ли сценарные условия развития экономики (прирост реального ВВП на 4,6% по номиналу даст плюс 13,4%), поскольку рекордные темпы за счет детенизации уже были достигнуты в 2020 году. Так, в 2020 году при росте ВВП по номиналу на 0,3% (рассчитано в соответствии с постановлением Кабмина) темп прироста от поступлений НДС составил 32,4%. В прошлые годы темпы были соизмеримые", – резюмировал Любченко.

Ранее Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

По данным Министерства финансов Украины, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 507,5 млрд грн налоговых платежей (это на 49,2 млрд грн больше запланированного).