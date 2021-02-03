"Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "LB.ua".
"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил вице-премьер.
В то же время, по словам Резникова, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.
"Что касается восстановления территорий, мы будем искать различные источники, в том числе и западное инвестирование", - добавил вице-премьер.