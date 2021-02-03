Новости • Агрессия России против Украины

"Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников

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"Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников об ущербе, нанесенном РФ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "LB.ua".

"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил вице-премьер.

В то же время, по словам Резникова, в Украине  до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.

"Что касается восстановления территорий, мы будем искать различные источники, в том числе и западное инвестирование", - добавил вице-премьер.

Читайте: Амнистия после деоккупации нужна, но военные преступники под нее не подпадают, - Резников

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Топ комментарии

  • Вла
    не "вам", а Україні
  • Андерсен a4cbf7de
    А почему отдельно идет Донбасс, нужно говорить об общем нанесенном ущербе будь то Донбасс, Крым, Севастополь, акватория Азовского и Черного морей.. Да и вообще всей Украине в целом. ( а то опять "оставление за скобками")
  • Andy Jumeirach
    Крим не забувайте!
    Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
    паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
    рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
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