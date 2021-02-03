"Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников об ущербе, нанесенном РФ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "LB.ua".

"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил вице-премьер.

В то же время, по словам Резникова, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.

"Что касается восстановления территорий, мы будем искать различные источники, в том числе и западное инвестирование", - добавил вице-премьер.

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