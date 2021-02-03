Воин 503-го ОБМП Дмитрий Власенко погиб в зоне ООС 2 февраля от пули снайпера наемников РФ. ФОТО
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Вчера, 2 февраля, в районе поселка Шумы Донецкой области погиб Дмитрий Леонидович Власенко (дата рождения 19.08.1982), старший матрос, старший стрелок 503-го отдельного батальона морской пехоты.
Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 503-го ОБМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 2 февраля, вблизи с. Шумы ордынский снайпер смертельно ранил нашего воина - старшего матроса Дмитрия Власенко.
Побратимы и медики оказали воину всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть - ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как истинный, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, на Николаевщине, остались родители!
Брат, мы не забудем! И обязательно отомстим ордынцам! ", - отмечается в сообщении.