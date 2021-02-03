По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова", - говорится в сообщении.
По данным источника Цензор.НЕТ речь идет об авиакомпаниях, на самолетах которых кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук посещал Москву и оккупированный Крым.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".