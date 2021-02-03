Новости • Закрытие каналов Медведчука

У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук

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У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что решение о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne появилось сейчас, потому что СБУ собрала достаточно аргументов.

 Об этом сказала Кравчук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Почему сейчас? Очевидно, оно основывается на трех документах, позициях: законе о санкциях, постановлении Верховной Рады и представлении от Службы безопасности Украины. Очевидно, что как раз сейчас появилось у Службы безопасности достаточно доказанных юридических аргументов, чтобы подать эти документы в СНБО. У меня нет оснований сомневаться ни в представлении Службы безопасности, потому что для этого она и существует, чтобы знать больше, чем мы с вами. И СНБО - как в целом коллегиальный орган имеет на это конституционные полномочия", - сказала Кравчук.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины

Топ комментарии

  • Николай Влад
    112 канал ещё при Порошенко был передан Медведчуку
  • Kare Resa
    Прошу обратить внимание на странное название "Русское радио Украины". Где-то в окопах наши защитники слушает его и, наверное, не понимают это название. Нельзя ли его переименовать на более приятное слуху, например, на "Украинское радио" и.д.
  • des_104
    всмысле - не запретил? а на каком основании, и где в Конституции прописаны такие полномочия президента? при Порошенко эта крыса сидела на попе ровно и не дышала.
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