Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака: "Это плохо"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать санкции в отношении Тараса Козака и его телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK), заявив, что ограничительные меры против каналов - это плохо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".