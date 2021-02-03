Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сказано в сообщении.

В полиции предупредили, что в связи с массовыми акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и попросили автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

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Фото: сайт полиции



