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Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО

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Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом Министров Украины. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сказано в сообщении.

В полиции предупредили, что в связи с массовыми акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и попросили автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 01
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • des_104
    ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
  • Наглая Морда
    Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
  • des_104
    против закрытия аналов митинговать будут?
    тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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