Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сказано в сообщении.
В полиции предупредили, что в связи с массовыми акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы и попросили автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.
Также полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.