Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует"

Санкций против телеканалов "пула Медведчука" мало, ведь каналы это только инструмент. Привлекать к ответственности надо в первую очередь тех, кто этот инструмент использует.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Понятное дело, что вся российская агентура сейчас будет вопить про политические преследования, но разбираться с Медведчуком и его обслугой нужно было уже давно. И не санкции вводить (тут правовой механизм действительно сомнительный), а вручать подозрения за вполне конкретные преступления", - подчеркнул журналист.

"Тот же Тарас Козак с самого начала 1990-х годов и до 2010 работал на высоких должностях сначала в налоговой, а затем на таможне. Потом стал депутатом. А затем внезапно превратился в олигарха и стал скупать телеканалы. Каким образом человек, 20 лет официально работавший в госструктурах, стал миллиардером? Откуда у таможенника с окладом в 10 тыс. грн деньги на покупку трех(!) телеканалов? Понятно, что в любой цивилизованной стране Тараса Козака просто посадили бы за коррупцию, и никто бы даже не заикнулся ни о каких политических репрессиях и свободе слова. С самим Медведчуком похожая история. На его супругу Оксану Марченко в России записан целый ряд активов, которые были получены непонятно как и непонятно за что. Причем, это не просто бизнес. Это бизнес, который получает огромные субсидии от российского правительства", - добавил Казанский.

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По словам Казанского, "в любой нормальной стране такой беспредел не прокатил бы".

"Нельзя просто стать миллиардером из воздуха, открыто получать деньги от государства, с которым идет война, и не иметь проблем с законом. Такое не потерпят, ни в США, ни в Китае, ни в Эстонии, ни в Израиле. То есть, тут мало просто вводить санкции против телеканалов. Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо в первую очередь тех, кто этот инструмент использует", - подытожил журналист.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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