Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - сказал Песков.
По его мнению, "безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".
"Подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям", - уверен представитель Кремля.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".