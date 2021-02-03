"Монополия "Нафтогаза" является одной из причин высоких цен на газ для населения", - ZN со ссылкой на отчет Энергетического Сообщества

"Нафтогаз України" с его дочерними предприятиями занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке природного газа, благодаря высокой доле рынка и привилегированному доступу к отечественной добыче газа. С этим связана проблема несостоятельности рынка газа и, как следствие, высокие цены на газ для населения.

Об этом пишет ZN.ua, используя данные отчета Европейского энергетического сообщества "Обеспечение честной конкуренции на украинском газовом рынке и развитие необходимой ликвидности на бирже" (ноябрь 2020 г.)

Издание сообщает, что после внедрения газового рынка и разделения функций "Нафтогаза Украины", группа "Нафтогаз" сохранила монопольный доступ к газу украинских государственных добытчиков.

"До 1 августа 2020 г. (в условиях действия ПСО) АО "Укргазвидобування" и АО "Черноморнафтогаз" ежемесячно продавали природный газ собственного производства "Нафтогазу України" для формирования доступного ресурса природного газа бытовым потребителям, религиозным организациям и компаниям централизованного теплоснабжения. И тогда это было абсолютно понятно и оправдано. Но непонятно, почему после отмены ПСО и объявления рыночного ценообразования на газ, обязанность украинских добытчиков газа продавать свой газ "Нафтогазу України" не была упразднена", - пишет ZN.

Издание отмечает, что в "Нафтогазе", публично поддерживающем рынок, считают, что газом, добытым дочерними компаниями, входящими в одноименную группу, можно распоряжаться на свое усмотрение.

"Но тогда совсем уже непонятно, как можно принуждать население платить за этот же украинский газ по ценам хаба в Европе. Тем более что это население по Конституции и есть настоящий собственник добытого из недр газа. Более того, оно еще является и формальным собственником всей государственной группы "Нафтогаз". Наемный персонал государственного предприятия продает хозяину недр его же газ по цене европейского хаба в зимнее время и пиковых цен. И все это называется рынком", - сообщает издание.

ZN приводит оценку Энергетическим Сообществом (ЭС) рыночной доли группы "Нафтогаз" (импорт плюс добыча). Так, в 2019 году эта доля составила 60%. В первой половине 2020 года — 55%. "При этом не секрет, что монопольным считается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке товаров превышает 35%, если не будет доказано, что он подвергается значительной конкуренции", - уточняет ZN.

"Основная проблема несостоятельности рынка связана с монопольным доступом НАК "Нафтогаз України" к большей части национальной добычи газа. В то время как отмена ПСО для домашних хозяйств была важным шагом на пути к либерализации рынка, НАК "Нафтогаз України" поглотила высвободившиеся объемы газа, добытого в стране, не давая другим участникам рынка шанса получить доступ к украинской национальной газодобыче", — сообщает издание со ссылкой на оценку качества украинского рынка газа секретариатом Европейского энергетического сообщества, предоставленной в отчете "Обеспечение честной конкуренции на украинском газовом рынке и развитие необходимой ликвидности на бирже".

ZN сообщает, что Энергетическое сообщество (международная организация, объединяющая Европейский Союз и его соседей для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка), предлагает Украине "рецепт для лечения сегодняшних нерыночных цен", который заключается в доступе всех участников рынка к газу "Укргазвидобування". По мнению европейцев, этот газ должен торговаться на равных и прозрачных сегментах рынка, которыми управляет Украинская энергетическая биржа (УЭБ).

"Эти объемы также обеспечат критическую ликвидность на рынке газа, необходимую для создания стабильного газового индекса Украины. В связи с тем, что в цену будет входить собственная добыча, цена на украинский газ потенциально может быть ниже, чем цена по индексам TTF или NCG, к которым Украина привязана в настоящий момент", - сообщает ZN.