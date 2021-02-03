Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда
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В Кремле заявили, что Россия будет поставлять свою т.н. вакцину на оккупированную часть Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", - сказал Песков.
Он подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить у правительства РФ.
Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".