Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость решения СНБО о блокировке каналов "пула Медведчука".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО".

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"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подытожил президент.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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