Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение. ФОТО
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В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.
Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.
Как сообщалось, в Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за массовых акций.