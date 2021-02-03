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Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение. ФОТО

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В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.

Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.

Как сообщалось, в Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за массовых акций.

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Массовые акции в центре Киева: на Грушевского ограничили движение 01

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Тема очень интеллектуальная - померзнуть пару часов, получить 200грн и пойти кутить и сорить деньгами в ближайший гендель
  • Kozak_Vasil
    Шо за білі прапори? Ківа капітулює?
  • Da non
    Видимо горящие пуканы зажопов.
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