"Голос" приветствует решение Зеленского о санкциях в отношении телеканалов Козака, - Рудик

Партия "Голос" выразила поддержку решению СНБО и президента Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Об этом сказала в комментарии журналистам председатель партии "Голос" Кира Рудик, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Партия "Голос" приветствует решение президента Зеленского применить санкции против трех каналов, которые отстаивали пророссийскую позицию. Мы считаем, что страна в состоянии войны, а наша страна находится в состоянии войны, не может себе позволить каналам агрессора вещать на своей территории. Именно поэтому мы считаем это очень хорошим маркерным шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, которые показывают всему миру его позицию. Партия "Голос" это приветствует, мы готовы поддерживать любые шаги, которые помогают отстаивать проукраинскую позицию, а также уничтожение влияния России в нашей стране", - сказала Рудик.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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