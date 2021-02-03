Венгерские врачи заявили, что не могут "с чистой совестью рекомендовать" вакцины из России и Китая

Венгерская медицинская палата заявила, что не может рекомендовать для прививок вакцины из России и Китая до обнародования официальных разрешений на использование этих препаратов, а также описаний их основных характеристик и инструкций к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Euractiv.

Речь идет о российской вакцине Sputnik V и китайской Sinopharm.

Медицинская палата направила специальное письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указано, что "нельзя с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".

"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - подчеркнули венгерские медицинские работники.

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Как сообщалось, венгерское правительство недавно в очень короткие сроки предоставило ограниченное разрешение на продажу в стране как российской, так и китайской вакцины.

Ранее столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения.

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