Венгерские врачи заявили, что не могут "с чистой совестью рекомендовать" вакцины из России и Китая
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Euractiv.
Речь идет о российской вакцине Sputnik V и китайской Sinopharm.
Медицинская палата направила специальное письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указано, что "нельзя с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам".
"На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин", - подчеркнули венгерские медицинские работники.
Как сообщалось, венгерское правительство недавно в очень короткие сроки предоставило ограниченное разрешение на продажу в стране как российской, так и китайской вакцины.
Ранее столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения.