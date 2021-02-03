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Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины, - Резников

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Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины, - Резников
Имущество Черноморского флота после деоккупации Крыма подлежит переходу в собственность Украины. Это прописано в законопроекте о государственной политике переходного периода, который готовят в правительстве.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российская сторона после оккупации полуострова прекратила действие Харьковских соглашений, которые с 2017 года продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму на 25 лет. При этом Украина теперь считает эти соглашения юридически никчемными.

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"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит - Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", - отметил Резников

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