Южный ГОК практически прекратил вредные выбросы в атмосферу, - пресс-служба предприятия

Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел, чем на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом пишет uaprom.info со ссылкой на пресс-службу предприятия. Таким образом в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация, передает Обозреватель.

"Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате, в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", – прокомментировал генеральный директор АО "ЮГОК" Константин Федин.

Наблюдательный совет ГОКа, как пишет издание, утвердил закрытие производства в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития наблюдательный совет комбината решил не возобновлять работу цеха. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%.