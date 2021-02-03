Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, предусматривающий создание в оккупированном Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития.

Предложенный правовой режим позволит инвесторам из других регионов не опасаться введения санкций США и Евросоюза, которые грозят за работу в Крыму, поскольку предложенный законопроект позволит инвесторам сохранить анонимность, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Особые административные районы будут действовать на всей территории оккупированных Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона, функционирующая с конца 2014 года, сказано в законопроекте. Участниками особых административных районов смогут стать любые российские компании, зарегистрированные в любом регионе, но они будут должны вести бизнес только на полуострове, а за пределами Крыма у них не должно быть филиалов и представительств.

Инвестиционный проект должен включать вложение не менее 150 миллионов рублей, направленных на создание и развитие производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан.

РБК отметил, что компании смогут совмещать статусы участника особого административного района со статусом участника свободной экономической зоны. Это позволит инвестору пользоваться льготным обложением налогов и страховых взносов, а также, например, получать земельные участки в аренду без торгов, и при этом сохранять конфиденциальность.

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Многие российские федеральные компании отказываются работать в оккупированных Крыму и Севастополе, опасаясь санкций США и Евросоюза. Так, США еще в 2014 году получили полномочия вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. РБК указывает, что санкции вводят, опираясь на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров.

В июне 2019 года правительство России разрешило юридическим лицам, зарегистрированным в оккупированном Крыму или Севастополе, скрывать сведения о себе, подлежащие обязательной публикации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).