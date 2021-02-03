Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань

Власть Зеленского обязана не просто закрывать фейковые дела против Байдена и Порошенко, но и привлечь к ответственности лиц, ведущих подрывную деятельность в пользу России и разрушающих стратегические отношения Украины и США, в частности народных депутатов Деркача и Дубинского

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявили адвокаты пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

По словам адвокатов, сеть пророссийского влияния внутри Украины продолжает свою подрывную деятельность. Поэтому уже 11 сентября прошлого года Печерский суд через судью Волкову принял решение, которое обязало ГБР зарегистрировать еще два производства.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал выполнять обязанности Президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты", - отметил Новиков.

"Мы видим, что когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут повредить интересам государства, но и о расследовании, которые становятся лично опасными и неудобными для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров", - подчеркнул адвокат.

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Новиков также отметил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ.

"Когда Высший антикоррупционный суд 21 января этого года рассматривал жалобу Деркача на закрытие производства, здесь прямо написано, что дело пустое, что никаких признаков уголовного преступления там нет. Но несколько месяцев велось так называемое "расследование", в результате которого было принято единственно возможный вариант - закрыть это уголовное производство. И соответственно обжалование Деркачом этого уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде было безуспешным", - отметил Головань.

Новиков напомнил, что когда 19 мая 2020 Деркач обнародовал так называемые "пленки", уже ночью Генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела. После того, как депутат Деркач оказался в санкционных списках как российский агент, властям стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США.

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"Хотел бы напомнить, что когда 11 января Министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и других, там был прямо приведен "российский агент Деркач", а также шла речь о связанной с Россией сети внешнего влияния на политику и на выборы в США. Я думаю, это все доказательно и соответствующим образом задокументировано соответствующими инстанциями США", - добавил Головань.

Головань отметил, что уголовные производства, которые были открыты по заявлениям агентов российского влияния, должны были закрыть еще несколько месяцев назад.

"Мы поднимаем вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы поднимаем вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. Что по сути своей является заведомо ложным сообщением о преступлении, а во-вторых это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов. Пророссийская сеть продолжает свою деятельность, и необходимо принять меры для привлечения к ответственности ее членов", - подытожил адвокат.

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