В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению Украиной санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Об этом дипломат заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской комиссии и Службе внешней политики к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям (против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". - Ред.). Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию. Важно правильно все это позиционировать", - сказал Точицкий.

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Комментируя в целом вопрос санкций ЕС, дипломат отметил, что он "остается чувствительным". По мнению Точицкого, "нам следует четко формулировать досье, если мы хотим иметь более эффективную реакцию Европейского Союза".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".