Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова

Без политической воли руководства государства дела телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK долгое время так и лежали погребенными в СБУ.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"В 2019 году, меня избрали заместителем председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривала вопрос собственности телеканалов "112", "Zik" и "Newsone". Тогда, на уровне парламента, нам удалось зафиксировать весь путь пророссийских телеканалов от их появления до попадания в руки депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака", - отметила парламентарий.

По словам Устиновой, еще во время заседаний ВСК СБУ признало что Козак действительно связан с деньгами Российской Федерации через Виктора Медведчука.

"А наша ВСК даже продемонстрировала схему того, каким образом "112" и другие телеканалы отбирались у их оригинальных владельцев и передавались Медведчуку. Однако без политической воли руководства, эти дела долгое время так и лежали погребенными в СБУ", - добавила нардеп.

Нардеп "Голоса" считает закрытие телеканалов, которые несут откровенно пророссийскую риторику, финансируются Российской Федерацией и создают тонны "фейковых новостей" - очень нужным шагом для усиления национальной безопасности и обороны страны.

"Ведь мы находимся в условиях гибридной войны, когда каждая ложная новость может играть на руку врагу и разрушать страну изнутри. В то время как аудитория пророссийских телеканалов розрослась до нескольких миллионов человек", - подытожила парламентарий.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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