Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС

Более 60% граждан Украины поддерживают действующую норму закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного!, которая начала действовать с 16 января 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Действующую норму закона об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% жителей Украины, не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Больше всего данную норму поддерживают жители Запада и Центра (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего - на Востоке Украины (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают).

Уровень поддержки закона на Юге составляет 49%, а 46,2% респондентов отметили, что не поддерживают.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%. В то же время, на Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов. А опрос проводился только на подконтрольной Украиной территории Донбасса.







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Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 27 января по 1 февраля 2021 г.. Так, методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.