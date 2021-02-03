Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов

Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов выразил надежду, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ.



"Я всегда поддерживал жесткие действия в противостоянии информационной агрессии РФ, являющейся сверхважной составляющей гибридной войны против нашей страны. Наша команда запретила трансляцию в Украине российских телеканалов, работу информационных интернет-ресурсов и социальных сетей, установила вдоль линии фронта системы подавления сигналов российских и сепаратистских каналов, ведущих трансляцию с оккупированных территорий",- написал Турчинов в Фейсбуке.



"Решение Верховной Рады относительно наложения санкций на телеканалы из информационного пула кума Путина Медведчука было инициировано в конце 2018 депутатами фракции "Народный Фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопомич". Это было правильное решение, которое имело целью обеспечить безопасность страны. Сложность его реализации заключалась, прежде всего, в правовой плоскости. Дело в том, что санкционный инструментарий по закону используется против иностранных юридических и физических лиц. Для резидентов и граждан Украины законодательством предусмотрен единственный случай - участие в террористической деятельности, включая ее финансирование.

Был и другой проблемный аспект - начались президентские выборы и Порошенко стали обвинять в желании уничтожить средства массовой информации, принадлежащие его политическим оппонентам. Для того, чтобы снять общественное напряжение и остаться в правовом поле, Службе безопасности Украины было поручено собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами. Это должно быть быть реализовано в конкретных уголовных делах, стало бы основанием для применения санкций.

Выполнить эту задачу планировалось сразу после президентских выборов. Но победа на тех выборах Владимира Зеленского отложила реализацию этого решения на два года.



Надеюсь, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была, все же, защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ", - написал Турчинов.