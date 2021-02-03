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"Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук

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"Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук
В "Слуге народа" объясняют походы народных депутатов на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, почему нардепы "СН" ходили на эфиры заблокированных телеканалов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас был период, когда мы не ходили на эти каналы, и это было общее решение. Но, все-таки, политики - публичные люди, они хотят хоть как-то доносить свое мнение всеми способами. Очевидно, это с этим связано. Я, кстати, тоже, если давала комментарии - это для того, чтобы был баланс мнений, когда была возможность что-то донести, чтобы не было искажения", - сказала Кравчук.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии

  • Tema9
    Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
  • Костянтин Болтівець
    і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
  • Small Jerboa
    Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
    ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
    Хотите "донести свое мнение"?
    Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
    "Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
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