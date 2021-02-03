"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит безопасную вакцину, которая прошла все необходимые клинические испытания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.

"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю: все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, инфраструктура для организации процесса уже подготовлена.

"Более 500 мобильных бригад будут осуществлять вакцинацию, первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, будет работать более 4 тыс. кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

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