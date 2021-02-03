В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.
"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - подчеркнул Ткаченко.
По словам министра, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но он уверен - "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".